Neerstedt. Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt spielen an diesem Samstag in fremder Halle. Sie gastieren beim VfL Oldenburg III.

Maik Haverkamp und Michael Kolpack, Trainer der Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt, haben ihr Team intensiv auf das Auswärtsspiel beim VfL Oldenburg III vorbereitet, das an diesem Samstag um 18.30 Uhr (BBS-Halle, Am Heidbrock) angepfiffen wird. Ziel war es, daran zu arbeiten, den Gastgeberinnen aus einer beweglichen Deckung heraus, Paroli bieten zu können. Die Coaches hoffen zudem, dass die Spielerinnen an die gute Leistung aus dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter BV Garrel vom Vorwochenende (28:35) anknüpfen.

Die Leistungskurve des VfL, der schwer auszurechnen ist, weil er immer wieder junge Spielerinnen aus der A-Jugend des Vereins einsetzt, zeigt steil nach oben. Das Team, das mit drei Niederlagen in die Saison gestartet war, hat sich inzwischen mit drei Siegen in Folge ins Tabellenmittelfeld vorgeschoben: 6:6 Punkte, Rang acht. Daher geht das TVN-Trainerduo davon aus, dass sein Team, das bisher noch keinen Zähler eingefahren hat, erneut vor einer hohen Hürde steht: "Es muss schon alles passen, wenn wir gegen diesen starken Gegner etwas erreichen wollen. Auf jeden Fall werden wir die Punkte aber nicht kampflos abgeben."