Delmenhorst. Der Hockey-Club Delmenhorst richtet an diesem Wochenende das Hannes-Wendt-Turnier 2019 aus. Zehn Männer- und acht Frauenteams haben sich für die Veranstaltung angemeldet, die bereits zum 77. Mal stattfindet.

„Die Jungs verfügen über ein gutes Selbstbewusstsein und sind heiß“. Rene Pawelski, der beim Hockey-Club Delmenhorst (HCD) als stellvertretender Vorsitzender der Erwachsenenabteilung und Betreuer des ersten Herrenteams fungiert, sendet kurz vor dem 77. Hannes-Wendt-Turnier positive Nachrichten aus dem Lager des Oberligisten. Obwohl der Gastgeber bei dieser gut besetzten Veranstaltung, die am Wochenende in den Hallen am Stadion und Am Wehrhahn stattfindet, zu den Außenseitern gehört, strahlt er Zuversicht aus. Die Damen des Veranstalters gehen bei diesem Turnier, das am ersten Tag um 10 Uhr und am Sonntag um 9.30 Uhr beginnt, ebenfalls an den Start.

Werner Fleischer, Vorsitzender Erwachsenenhockey, und dessen Mitstreiter erwarten zehn Herren- und acht Damenteams. Die letzten Entscheidungen fallen am Sonntag in der Stadionhalle. Dort beginnen die Spiele um Platz drei 13.05 Uhr (Damen) und 13.45 Uhr. Die Finals werden um 14.25 Uhr (Damen) bzw. 15.15 Uhr angepfiffen. Die Mannschaften nutzen das Highlight im Delmenhorster Sportkalender gerne als Vorbereitung auf die Hallensaison. Aufgrund der Attraktivität des Hannes-Wendt-Turnieres präsentiert der HCD stets interessante Besetzungen.

HCD-Männer treffen in Vorrunde auf zwei Zweitligisten

So gehen bei den Herren neben dem dänischen Spitzenteam Slagelse HK gleich fünf Zweitligisten ins Rennen. Oberligist HCD bekommt es in seiner Gruppe mit TTK Sachsenwald, Rotation Prenzlauer Berg (beide 2. Liga), HC Göttingen (Regionalliga) und dem Club zur Vahr (Oberliga) zu tun. Der Optimismus, den das Team von Trainer Henning Bremer ausstrahlt, ist nicht zuletzt dem guten Abschneiden während der Feldrunde geschuldet. Nach sechs von 14 Spielen belegt die Mannschaft, der auf dem Feld und in der Halle der Aufstieg gelang, mit zehn Punkten die vierte Position.

Pawelski verweist auf eine gute Vorbereitung. Bei einem Turnier in Hannover mit Regional- und Oberlígisten landete Delmenhorst unter zehn Teilnehmern auf Rang fünf. „Die Mannschaft hat gut gespielt und positive Kommentare erhalten“, so der Betreuer. Zum Kader gehörte mit Jan Ahrens ein langjähriger HCDer, der in Berlin zuletzt höherklassig spielte, und nun zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist. Pawelski: „Jan ist auch beim Hannes-Wendt-Turnier dabei“. Das erste Spiel bestreiten die Herren, die am Sonntag, 17. November, bei Hannover 78 II in die Oberliga-Saison starten, ab 10 Uhr in der Stadionhalle gegen den Club zur Vahr. Rahlstedter THC, ETUF Essen, Cöthener HC (alle 2. Bundesliga), THC Altona-Bahrenfeld (Regionalliga) und Slagelse HK bilden die zweite Gruppe.

Delmenhorster Frauenteam trifft zunächst auf den Rahlstedter HTC

Die Delmenhorster Damen, die ebenfalls in die Hallen-Oberliga aufgestiegen sind und die am 17. November beim Bremer HC II starten, treffen in ihrer Turniergruppe auf den Verbandsligisten Rahlstedter HTC, den Oberligisten Hannover 78 und den Regionalligisten DHC Hannover. Ferner gehören die Regionalligisten Club zur Vahr, Rotation Prenzlauer Berg und HC Göttingen sowie Oberligist TTK Sachsenwald der Konkurrenz an. Erster Gegner des HCD ist Rahlstedt (10 Uhr, Halle Am Wehrhahn).