Hude. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg sind an diesem Samstag beim TV Dinklage zu Gast. Ihr Trainer Lars Osterloh geht davon aus, dass die Partie "ein hartes Stück Arbeit" wird.

Nach der empfindlichen Pleite beim SV Werder Bremen II am vergangenen Spieltag (20:34) wartet auf die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg an diesem Samstag, 16.30 Uhr, die nächste schwere Aufgabe. Es geht in den Landkreis Vechta zum TV Dinklage, der mit einem Punkt Rückstand drei Plätze hinter der HSG auf dem sechsten Tabellenplatz rangiert. „Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns. Dinklage verfügt über eine enorm starke Rückraumachse und eine hervorragende Abwehr. Da müssen wir von Beginn an voll konzentriert zur Werke gehen“, sagt HSG-Coach Lars Osterloh.

Mindestens zwei HSG-Spielerinnen fehlen

Der Trainer der HSG-Handballerinnen tut gut daran, vor diesem Gegner zu warnen. Vor gut einem Jahr setzte es in Dinklage eine deutliche Klatsche. Übrigens mit dem gleichen Negativergebnis von 20:34 wie vor einer Woche gegen Werder. So hofft Osterloh dann auch, dass die Pleite in Bremen von seinem Team inzwischen mental verarbeitet wurde. „Vor allem über die letzten 20 Minuten, in denen wir den Faden verloren haben, mussten wir reden“, erläutert Osterloh, der in Dinklage nicht alle Spielerinnen an Bord hat. Tina Deeben ist beruflich verhindert und Laura Meyer laboriert immer noch an einer Knieverletzung. Hinter dem Einsatz von Lena Faske, die sich in Bremen am Oberschenkel verletzte, steht noch ein Fragezeichen.