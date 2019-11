Delmenhorst. Die Tischtennisspielerinnen des TTV Klein-Henstedt haben einen Heimspieg über den TTSC 09 Delmenhorst gefeiert. Sie rückten in der Bezirksliga-Tabelle auf Platz zwei vor.

Die Tischtennisspielerinnen des TTV Klein-Henstedt sind in der Bezirksliga auf Platz zwei vorgerückt. Sie ließen dem Kellerkind TTSC 09 Delmenhorst keine Chance und verdrängten mit 9:3 Punkten die SG Jahn/DTB (7:1).

Klein-Henstedt – TTSC 09 8:0. Aus Sicht der Delmenhorsterinnen war das Ergebnis bitter, denn sie hatten durchaus Punkte auf dem Schläger. So zum Beispiel Doris Elsner bei ihrem 2:3 gegen Dörte Lange-Meyer, oder in der unteren Hälfte Sabine Sebald gegen Petra Heitmann. Die TTV-Spielerinnen spielten ihren Part konsequent herunter.

Punkte TTV: Wöbse/Heitmann, Behlen/Meyerholz, Wöbse (2), Lange-Meyer (2), Heitmann und Behlen.

Dinklage II - TTSC 09 8:4. In Dinklage verschliefen die Delmenhorsterinnen den Start. Der 0:4-Rückstand war für sie im weiteren Spielverlauf nicht mehr wettzumachen. Hätten sie nicht alle Fünfsatzspiele verloren (Bilanz 0:3), dann hätte es für sie durchaus in den Bereich eines Unentschiedens gehen können.

Punkte für TTSC: Elsner, Reinert und Sebald (2).

Dinklage II - DHI Harpstedt 8:4. Das DHI-Team (3:9 Punkte) rutscht langsam in den Kampf um den Ligaverbleib. Ihn wurde in Dinklage letztlich "eine Nulldiät" in den Fünfsatzspielen zum Verhängnis.

Punkte für DHI: Westermann-Matuszcyk/Kracke, Westermann-Matuszcyk (2) und Lemke.

TS Hoykenkamp – Peheim/Grönheim 0:8. Die TSH war gegen den Tabellenführer klarer Außenseiter. Das Team aus Peheim demonstrierte seine ganze Stärke und gab in der Halle Heide nur sechs Sätze ab.