Delmenhorst. Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst gastieren an diesem Donnerstag beim TuS Bersenbrück. Ihr Trainer Key Riebau erklärt, wie seine Spieler die Partie beim Tabellenelften, der sich mutig zeigt, angehen sollen.

