Landkreis. In der Handball-Landesliga der männlichen B-Jugend hat es für die drei Landkreis-Vereine zwei Niederlagen und einen Sieg gegeben. Einziges siegreiches Team war die TS Hoykenkamp.

JSG TVL/LTS/Spaden - TS Hoykenkamp 26:33 (13:19). Von Anfang an war die Turnerschaft beim Tabellenzweiten, der JSG Spaden, auf der Höhe und zeigten ihre beste Saisonleistung. Auch eine Manndeckung gegen die beiden Hoykenkamper Haupttorschützen Dustin Kasper und Angelo Petrocelli von Beginn an, brachte die TSH nicht aus dem Rhythmus. Nun nutzten vor allem Steven Haberling und Luca Möller die freien Räume und zeigten sich in bester Torlaune. Trainer Steffen Hemmelskamp war mit der Leistung seiner Jungen sehr zufrieden, die über das ganze Spiel ihren Gegner gut im Griff hatten.

HSG Delmenhorst - TV Schiffdorf 20:30 (6:15). Die Delmenhorster verschliefen den Start total und lagen nach einer Viertelstunde bereits mit acht Toren im Hintertreffen und schaffte es nicht, das Ruder noch einmal herumzureißen. Die Angreifer ließen einfach zu viele Chancen ungenutzt. Lediglich Janis Lehmkuhl (9 Tore) zeigte sich wie gewohnt treffsicher. Am Ende stand gegen den Tabellenführer eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage.

TuS Komet Arsten - HSG Grüppenbühren/Bookholzberg 28:25 (11:12). Lange Zeit verlief die Partie auf Augenhöhe. Gegen die körperlich überlegenen Gastgeber hielt die Mannschaft von Andreas Dunkel spielerisch dagegen und ging sogar mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Auch nach Wiederbeginn konnte sich lange Zeit keine Mannschaft absetzen. Noch in der 44. Minute stand ein 23:23 Unentschieden an der Anzeigentafel. In den Schlussminuten jedoch zog Arsten auf 27:24 davon und brachte den Vorsprung geschickt über die Ziellinie.