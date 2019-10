Delmenhorst. Die Fußballer des TSV Ganderkesee haben einen souveränen Erfolg beim TuS Hasbergen gefeiert. Sie machten in der Kreisliga-Tabelle einen Sprung nach vorn.

