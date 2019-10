Hameln. Die Serie des SV Atlas Delmenhorst hält: Der Fußball-Oberligist erkämpfte sich am Samstag einen Erfolg bei BW Tündern und ist damit in den Punktspielen der Saison 2019/20 weiter unbesiegt.

