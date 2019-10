Delmenhorst. Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst und des TuS Heidkrug bestreiten in den kommenden Wochen viele Spiele innerhalb von wenigen Tagen. Anna-Lena Füllkrug erzielte in der Regionalliga sechs Tore für den TuS Büppel.

