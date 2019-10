An diesem Wochenende beginnt für Wintersaison 2019/20 der Tennisspieler. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. An diesem Wochenende beginnt für die Tennisspieler die Wintersaison 2019/20. Zunächst sind die Altersklassen-Teams gefordert. Die Herren 55 von BW Delmenhorst und die Damen 50 des Huder TV treten in der Regionalliga an.