Delmenhorst. Nach fast 20 Jahren als Aushängeschild der Tennis-Stadt Delmenhorst werden die Damen des TC Blau-Weiß abgemeldet.

Corporis adipisci repellat soluta laudantium modi dolor voluptatem sunt. Incidunt et neque eum nisi sit hic recusandae. Numquam repellendus et tempora accusamus. Nesciunt tempore facere illum ut et voluptas.