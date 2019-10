Delmenhorst. Die für diesen Dienstag angesetzte Partie des Fußball-Bezirksligisten TuS Heidkrug beim SV Ofenerdiek fällt aus.

Der zweite Versuch ist ebenfalls gescheitert: Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Heidkrug sollten eigentlich an diesem Dienstag zu einem Nachholspiel beim SV Ofenerdiek antreten. Da der SVO-Platz an der Lagerstraße in Oldenburg nicht bespielbar ist, wurde die Partie abgesagt. Ursprünglich sollte sie bereits am 9. Oktober ausgetragen werden, ein neuer Termin steht noch nicht fest.