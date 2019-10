Hude. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben ihr Heimspiel gegen die SG Findorff nach einer starken Vorstellung souverän gewonnen. Anschließend verabschiedeten sie ihre langjährige Torhüterin Karen Tapkenhinrichs.

