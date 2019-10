Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst treten an diesem Sonntag bei der TSG Burg Gretesch an. Allerdings fiel ihr Abschlusstraining am Freitag witterungsbedingt aus.

Ohne Abschlusstraining reisen die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst am Sonntag, 13 Uhr, zur Regionalliga-Partie bei der TSG Burg Gretesch. „Das Training musste witterungsbedingt leider ausfallen“, berichtet Co-Trainer Bernd Hannemann. Gerne hätte er für solche Fälle endlich einen Kunstrasenplatz, wie sie in Ganderkesee und Stenum gerade entstehen. Er appelliert noch einmal mit Nachdruck an die Delmenhorster Politiker.

Drittplatzierter liegt im Soll

Als Drittplatzierter liegen die Jahn-Frauen mit zwölf Punkten im Soll. Vier Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber. „Der Wunsch ist zwischen Platz drei und Platz fünf“, bekräftigt Hannemann, der auf den Umbruch in der noch jungen Mannschaft verweist. Den Gegner Burg Gretesch sieht Hannemann als momentan sehr wackelig an. Dabei hätte er in Anja Siegers eine sehr gute Trainerin geholt. „Respekt vor den Heimspielen von Burg Gretesch. Da ist immer eine super Stimmung“, so Hannemann.

Im Jahn-Kader für Sonntag steht noch ein dickes Fragezeichen hinter Lynn Janning, die angeschlagen ist. Torfrau Jannika Ehlers weilt weiterhin im Urlaub. Daher wird Janella Rogowski Quesada als einzige nominelle Torhüterin dabei sein.