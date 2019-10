Delmenhorst. Die für diesen Sonntag angesetzte Partie der Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst bei der TSG Burg Gretesch ist abgesagt worden.

Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben an diesem Sonntag kurzfristig spielfrei bekommen. Sie sollten eigentlich ab 13 Uhr bei der TSG Burg Gretesch antreten. Bereits am Samstag gab die Frauenfußball-Abteilung des Vereins auf ihrer Facebookseite bekannt, das die Partie abgesagt worden ist. Grund seien zu starke Regenfälle.

Das Jahn-Tream wäre ohne Abschlusstraining in die Begegnung gegangen. Auch das lag an starken Regenfällen und dadurch unbespielbarer Plätze. „Es musste witterungsbedingt leider ausfallen“, berichtete Co-Trainer Bernd Hannemann. Gerne würde er für solche Fälle auf einen Kunstrasenplatz ausweichen können, wie sie in Ganderkesee und Stenum gerade entstehen. Er appellierte daher noch einmal mit Nachdruck an die Delmenhorster Politiker, sich für den Bau eines solchen in der Stadt zu entscheiden.