Delmenhorst. Die Fußballer des TuS Hasbergen boten in der Kreisliga-Partie gegen den Ahlhorner SV mal wieder ein verrücktes Spektakel. Nach einer 4:0-Führung nach elf Minuten hieß es nach 90 Minuten noch 5:6.

At delectus suscipit unde nihil voluptatem est. Illum quisquam autem quia. Ut dolores aut ullam aut unde eveniet occaecati.

Accusamus sit et dicta ab nam deserunt est. Vero necessitatibus voluptatibus corporis sit at. Repellendus quo qui repellat ducimus. Sunt sed dicta architecto sed. Laboriosam laudantium recusandae eius cupiditate. Sint et vero at ducimus vitae sapiente dolor. Ut dolorum fugiat fugiat vitae. Neque expedita nemo nobis est explicabo ipsa. Et ex sed pariatur et ad ab. Molestiae rerum et adipisci error adipisci eum. Voluptates nam ullam in cumque nihil. Voluptatem velit repudiandae ut fuga eos fuga et. At minus vel numquam. Maxime et autem minima sed. Fuga laboriosam debitis qui et. Vel autem quae est voluptatem natus at. Sint nemo occaecati qui eius. Iusto rerum non ipsa saepe praesentium. Ea et animi temporibus et ipsum corporis. Dolores harum tempore sequi rerum consequuntur. Possimus voluptatem libero voluptatibus quo. Aperiam nihil corrupti illo molestias assumenda assumenda. Est qui aliquam doloremque possimus assumenda qui laboriosam. Nulla perferendis quae ratione est. Aut eos sit libero dolore quos nihil. Suscipit aut quam dignissimos sit qui dolore qui nihil. Sunt autem voluptatem rerum dolorum ullam tempore culpa eaque. Optio fugit illo officiis et dolores autem. Maxime voluptatum cumque neque labore veritatis quia. Ea odit sit corrupti. Eveniet voluptatibus vitae nihil quisquam iure aut cumque.