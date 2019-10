Delmenhorst. Der Tabellenführer FC Hude II hat das Spitzenspiel in der 1. Fußball-Kreisklasse gewonnen. Am Rande des Spiels Delmenhorster BV gegen den SV Achternmeer kam es zu einer Handgreiflichkeit. Der DBV hat einen Spieler danach ausgeschlossen.

