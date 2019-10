Sahen schon viele gute Leistungen ihres Teams: (von links) Trainer Marcel Bragula, Co-Trainer Patrick Meyer und Torwart-Coach Eike Bothe. Mit dem Landesliga-Aufsteiger VfL Wildeshausen belegen sie nach neun Spieltagen den vierten Tabellenplatz. Foto: Lars Pingel

Wildeshausen. Die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen sind mit ihrem Start in die Saison 2019/20 zufrieden. An diesem Sonntag treten sie beim FC Schüttorf an.