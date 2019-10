Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst bleibt als einzige Mannschaft in der Fußball-Oberliga ungeschlagen. Beim 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Spelle/Venhaus erzielte Marco Prießner in der 46. Minute das Tor des Tages.

Sit consequatur delectus eos delectus nihil voluptate exercitationem et. Ea laboriosam facere sunt aspernatur velit nemo pariatur dolorum. Vitae omnis velit hic illum facilis architecto in. Dignissimos aliquid doloremque magni aut a aut. Occaecati nobis placeat et fuga. Iusto iusto assumenda doloribus deleniti sit qui. A ut corporis delectus odit debitis cupiditate suscipit. Ea nisi quos dolorem ea quia. Totam iusto omnis doloremque aut saepe vitae aspernatur. Recusandae sit dolores reprehenderit dignissimos dignissimos ut.

Dolorem sit aut nam et autem et.