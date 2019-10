Delmenhorst. Fußball-Bezirksligist TuS Heidkrug trifft am Freitag auf den TSV Abbehausen und kann mit einem Sieg seine Uralt-Heimserie weiter verbessern.

Die Bezirksliga-Saison des TuS Heidkrug ist für Fußball-Statistiker schon deshalb ein Vergnügen, weil sie so viele Gelegenheiten für kuriose Zahlenspiele bietet – die Heidkruger hatten ja acht Jahre lang nicht mehr in dieser Klasse gespielt. Vor der Partie gegen den TSV Abbehausen am Freitag um 20 Uhr sticht zum Beispiel Folgendes ins Auge: Durch die drei Heimsiege bisher sind die Heidkruger seit neun Jahren und zehneinhalb Monaten ohne Bezirksliga-Niederlage auf eigenem Platz – die Bilanz umfasst immerhin stolze 23 Spiele. Zum letzten Mal verlor der TuS am Bürgerkampweg ein Bezirksligaspiel am 22. November 2009 mit 3:4 gegen den TV Esenshamm. Um die zehn Jahre voll zu machen, fehlt aber noch einiges: Das Heimspiel gegen den Elften Abbehausen ist das erste von sechs innerhalb von sechs Wochen – in diesem Zeitraum spielt Heidkrug nur zweimal auswärts.