Delmenhorst. Fußball-Bezirksligist TuS Heidkrug hat am Wochenende ungewollt frei.

Der TuS Heidkrug tritt am Freitagabend nicht gegen den TSV Abbehausen an. Die Partie der Fußball-Bezirksliga wurde abgesagt, der Platz am Bürgerkampweg ist nach den Regenfällen unbespielbar. Die Heidkruger wollten mit dem vierten Heimsieg in Folge ihre Uralt-Serie fortsetzen: Seit fast zehn Jahn hat der TuS Kein Bezirksliga-Heimspiel mehr verloren, die letzte Niederlage war ein 3:3 gegen den TV Esenshamm am 22. November 2009. Seitdem ist der Club in 23 Heimspielen unbesiegt.