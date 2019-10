Falkenburg. Der Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst veranstaltet 2019 zum ersten Mal eine offizielle Kreismeisterschaft im E-Football – unter strengen Regeln. Dem Sieger winkt neben dem Titel auch ein kleines Preisgeld. Der Austragungsort steht fest.

