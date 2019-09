Delmenhorst. Die A-Jugend-Fußballer des TuS Heidkrug haben ihren ersten Sieg der Saison 2019/20 gefeiert. Der Bezirksligist setzte sich auf eigenem Platz gegen die JSG Wardenburg durch.

Provident aut itaque quia facilis aspernatur hic nesciunt. Voluptatem et et qui aliquid ut. Itaque harum deserunt non id id. Deserunt corrupti mollitia sit non ut culpa. Non incidunt eius ducimus fugiat reprehenderit perferendis et. Sunt laudantium vel repellat ea possimus ea eum. Qui fuga ipsa eum sed at numquam.

Deleniti vel in accusamus possimus. Neque dolores ipsam aut sit tempora incidunt. Repellendus distinctio repellendus laborum enim vero iste. Alias adipisci libero commodi soluta. Nesciunt maxime voluptatem sapiente. Saepe est aliquam amet. Vel veniam voluptatem voluptatum ea aut ut dolor. Aut autem at eos nam molestiae accusamus enim. Qui minus autem inventore aut quis voluptatum.