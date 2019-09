Emden/Delmenhorst. Ein Treffer in der Nachspielzeit hat die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst zwei Punkte gekostet. Und so fühlte sich das 2:2 bei Kickers Emden für sie wie eine Niederlage an.

