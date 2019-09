Hude. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg zeigten sich nach ihrer Partie bei Jahn Hollenstedt "zutiefst erschüttert und schockiert". Sie seien von Zuschauern auf übelste beleidigt worden.

