Delmenhorst. Der Fernsehsender RTL zeigt in der Nacht zu Dienstag, 1. Oktober, eine Dokumentation mit Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball des SV Atlas Delmenhorst.

Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball des SV Atlas Delmenhorst, gehört zu jenen drei Personen, die im Mittelpunkt einer Folge der Dokureihe „Ohne Filter – So sieht mein Leben aus!“ steht, die RTL an diesem Dienstag, 1. Oktober, ab 1.15 Uhr, zeigt. RTL-Mitarbeiter hatten Fuhrken am 24. August, beim SVA-Heimspiel gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder (4:1) begleitet. Die Folge trägt den Untertitel „Delmenhorst-Düsternort – Ein Brennpunkt kämpft um seinen Ruf“ und steht später auch auf „TV Now“, dem Videoportal der Mediengruppe RTL, zur Verfügung.