Der VfL Widleshausen II stellt die beste Reservemannschaft aus dem Landkreis Oldenburg. Symbolfoto: Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis. Im Aufsteigerduell der Fußball-Kreisliga hat der VfL Wildeshausen II am Dienstagabend kurzen Prozess gemacht. In Harpstedt ging es dagegen hin und her.