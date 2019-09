Die Ganderkeseer Sandra Auffarth und Nils Trebbe haben in einer internationalen Vielseitigkeitsprüfung in Waregem starke Leistungen geboten. Symbolfoto: Lars Pingel

Ganderkeseer. Die Ganderkeseer Sandra Auffarth und Nils Trebbe haben sich in der Vier-Sterne-Prüfung des internationalen Vielseitigkeitsturniers in Waregem in Belgien auf den Rängen vier und 13 platziert. Trebbe gewann so einen Förderpreis der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.