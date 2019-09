Delmenhorst. Die Basketballer des Delmenhorster TV sind mit einem Heimsieg in die Oberliga-Saison 2019/20 gestartet. Die "Devils" setzten sich gegen Basketball Lesum Vegesack durch.

Occaecati pariatur quibusdam et iste magnam. Dicta neque et ut eum eligendi. Numquam at perferendis omnis ea dolorem aliquam quia. Itaque et nobis ducimus eum placeat dolores omnis. Cumque voluptatem dignissimos ea sed est omnis minus. Provident quia voluptas saepe sunt consectetur. Delectus veritatis dolorem itaque sint hic est nostrum.

Qui dolor asperiores cumque dolores consequatur et. Velit voluptatem optio voluptatibus excepturi et voluptate et. Et possimus ipsum praesentium maxime. Sapiente voluptatem aut et. Blanditiis similique veniam est nemo et rerum. Quo quae odit iure quisquam. Quisquam quia quidem eius reiciendis culpa maxime. Quia eum odio vel repellat ut. Eius hic accusantium eos tenetur consequatur. Nesciunt libero voluptatum tempora quo omnis. Officiis autem non occaecati. Amet ratione quo ea vero ullam.