Ganderkesee. Erfolgreiche Reise zu den Landesmeisterschaften der Altersklassen. Das Trio Heike Wolters, Marco Loewenstein und Annika Rabe gewann mehrfach Edelmetall für den SV Ganderkesee 69.

Drei Mastersschwimmer des SV Ganderkesee 69 haben an den Landesmeisterschaften der Altersklassen in Goslar teilgenommen. Sie kehrten mit großen Erfolgen zurück. Heike Wolters (links, AK55) gewann zwei Titel (100 Meter Rücken und 200 Meter Freistil) in ihrer Altersklassenwertung und wurde jeweils mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Zusätzlich sicherte sie sich über 100 Meter Freistil die Bronzemedaille. Marco Loewenstein (AK45) freute sich über Goldmedaillen über 100 und 200 Meter Freistil.

Außerdem gewann er drei Silbermedaillen auf den Bruststrecken (50, 100 und 200 Meter) sowie eine Bronzemedaille über 50 Meter Freistil. Annika Rabe (AK25) erschwamm sich zweimal Bronze über 50 Meter Brust und Rücken. „Trotz der langen An- und Abreise von jeweils über zweieinhalb Stunden waren alle mit ihren erreichten Platzierungen und Schwimmzeiten sehr zufrieden“, erklärte SVG-Schwimmwartin Anne Lintelmann.