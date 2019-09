Delmenhorst. Aufgrund personeller Probleme spielt der ehemalige Badminton-Verbandsklassist TuS Heidkrug zwei Ligen tiefer. Aktuell spielt das Team in der Bezirksklasse.

Im Schatten der Aushängeschilder Delmenhorster FC I (Landesliga) und II (Verbandsklasse) hat sich der Start des TuS Heidkrug in die Badminton-Saison 2019/20 beinahe unbemerkt vollzogen. Hinter der Mannschaft, die sich nach der vergangenen Spielzeit über Platz drei in der Verbandsklasse freute, liegt ein unverschuldeter Absturz. Aktuell spielt die erste Vertretung des TuS in der Bezirksklasse und damit zwei Ligen tiefer als in der letzten Saison.

Wechsel zum Ortsnachbar DFC

„Wir haben den Rückzug aufgrund personeller Probleme angetreten“, berichtet Abteilungsleiterin Daniela Lau. Die Hälfte der ersten Sechs, die die Heidkruger für die Verbandsklasse gemeldet hatten, hat sich mittlerweile verabschiedet: Ilaria Greco und Alexander Harms spielen für den Ortsnachbarn DFC, Gerrit Biendara ging zum Landesligisten SG Penningsehl/Liebenau. Neben Lau blieben Sven Nazarek und Thomas Olbrich in Heidkrug. Auf die Frage, ob die Wechsel, gerade die innerhalb Delmenhorsts, geräuschlos vonstatten gegangen seien, antwortet Lau: „Dazu äußere ich mich nicht.“ Bereits in den Jahren zuvor, sagt die Funktionärin, seien Torben Wachholz und Fabian Brandt vom TuS zum DFC gegangen. Wachholz und Brandt gehörten – unter anderem neben Greco und Harms – zu jenem Heidkruger Team, das sich im Februar 2017 vom Spielbetrieb der Landesliga abmelden musste. Ausschlaggebend waren Personalprobleme.

Lieber in der Bezirksliga gewesen

Bei einem Rückzug, so sieht es das Reglement vor, wird eine Mannschaft zwei Ligen zurückgestuft. Lau kann das nicht nachvollziehen, sagt: „Uns wäre die Bezirksliga lieber gewesen.“ Ihr Team gehört jedoch der Bezirksklasse Weser-Ems 3 an und startete am Sonntag mit einem 2:6 gegen den TV Cloppenburg III und einem 5:3 gegen Cloppenburgs Zweite. Neben Lau standen dem Absteiger mit Sven Nazarek (ebenfalls Urlaub), Monika Neufang (Studium) und Thomas Olbrich (verletzt) drei weitere Spieler aus der ersten Sechs nicht zur Verfügung. Mit Nathalie Suck (zuvor VfL Stenum) meldet man einen Zugang.

Die neu formierte zweite Vertretung der Heidkruger spielt in der Kreisliga, wo sie auf lediglich drei Konkurrenten trifft. „Unser Ziel ist es, Jugendliche zu integrieren und ihnen zu mehr Spielpraxis zu verhelfen“, erklärt Lau. Der Badminton-Abteilung des TuS gehörten rund 120 Mitglieder an. Aktiv sei ungefähr die Hälfte von ihnen.