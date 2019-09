Ganderkesee. Test

Das Dressurtalent Antonia Busch-Kuffner hat bislang eine Fabelsaison hinter sich: Starke Leistungen bescherten ihr die erste Teilnahme an den Pony-Europameisterschaften, in Polen gewann sie dann auch gleich mit der deutschen Equipe den Vizetitel. Außerdem kürte sie sich in eindrucksvoller Manier zur Landesmeisterin und siegte vor knapp zwei Wochen mit einem ihrer Ponys beim Bundeschampionat. Zurecht stellte ihre Mutter Silvia Busch-Kuffner im Anschluss mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften also fest: „Alles was jetzt noch kommt, ist einfach zusätzlich.“ Bei dem Championat in Zeiskam klappte allerdings nicht alles perfekt, trotzdem hat es für die Schülerin und ihren Hengst Kastanienhof Cockney’s Cracker („Cookie“) zu Rang sechs in der Gesamtwertung gereicht. „Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht“, freute sich die 14-Jährige auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Umfallende Dekobäume

Und wer weiß, ob es am Ende nicht doch sogar zu einer Medaille gereicht hätte, wenn da nicht dieser erste Wertungsdurchlauf gewesen wäre: Busch-Kuffner erhielt für ihre Darbietung auf Cookie lediglich 65,342 Prozent – gleichbedeutend mit Rang 28. Ein Sturm und umfallende Dekobäume führten bei dem Duo zu großer Spannung und sehr vielen groben Fehlern, wie die Schülerin berichtete. Wesentlich besser lief es in der zweiten Wertungsaufgabe: Hier platzierte sich die Reiterin des RV Ganderkesee auf Rang drei mit 73,496 Prozent. In der abschließenden Kür erhielt Busch-Kuffner 75,950 Prozent und wurde damit Sechste.

Enya Palm wird Neunte

Für die Kür qualifizierte sich mit Enya Palm derweil noch eine zweite Reiterin des RVG. Auf ihrem schon 20 Jahre alten Pony Frühlingstraum beendete sie das Finale als Neunte (71,950 Prozent). Nachdem das Duo zuvor auf dem neunten (69.090) und 16. (71,950) Platz gelandet war, schloss es die Gesamtwertung auf dem zehnten Rang ab. Unterdessen verpasste Nina Sue Neumann, die ebenfalls für den RVG startet, das Finale der Ponywertung. Nach Platz 22 (67,179) und 20 (68,577) reichte es für sie und ihr Pony SF Dark Royal in der Endabrechnung zu Rang 20.

Gold für Semmieke Rothenberger

Das Ganderkerseer Dressur-Quartett komplementierte Rebecca Horstmann. Mit ihrem Wallach Friend of mine („Fridolin“) ging sie in der Altersklasse der Jungen Reiter an den Start. Als 13. mit 69,298 Prozent schrammte sie in Durchgang eins an einer Platzierung knapp vorbei. In der zweiten Wertungsprüfung landete sie auf Rang 17 (69,605) und verpasste damit den Einzug in das abschließende Kür-Finale. Letztendlich beendete die 19-Jährige ihre zweite DJM in der Altersklasse der Jungen Reiter auf dem 14. Platz. Die Goldmedaille ging wenig überraschend an die amtierende Triple-Europameisterin Semmieke Rothenberger.