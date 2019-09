Ganderkesee. Der TSV Ganderkesee tritt mit einem jungen Team in der Fußball-Bezirksliga der B-Juniorinnen an. Ihr Trainer Uwe Saalfeld nennt die Saison 2019/20 "ein Lehrjahr".

