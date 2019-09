Neerstedt. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben im Landkreis-Derby mächtig aufgetrumpft. Sie fuhren beim TV Neerstedt einen Kantersieg ein.

Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt haben im Landkreis-Derby gegen die HSG Hude/Falkenburg Schiffbruch erlitten. Mit 22:43 (10:23) ging das Team des Trainergespanns Maik Haverkamp und Michael Kolpack in eigener Halle regelrecht unter. „Wir konnten lediglich in der Anfangsphase mithalten. Danach haben wir den Faden verloren und gar nichts mehr auf die Reihe gebracht. Ein Debakel, da gibt es nichts schön zu reden“, sagte Haverkamp sichtlich konsterniert. Am Ende war Neerstedt mit diesem Ergebnis sogar noch gut bedient. Angesichts der deutlichen Überlegenheit ließen die Gäste in der Schlussphase einige 100-prozentige Torchancen liegen.

Statistik TV Neerstedt - HSG Hude/Falkenburg 22:43 TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann; Siemers 1, Rangnick, Voigt, Albes 3/2, Hanuschek 2, Struß 4, Lösekann 2, Blacha 5/4, Stuffel, Sempert, van Dreumel 5 . HSG Hude/Falkenburg: Woltjen, Westermann; Tina Deeben, Zetzmann 5/4, Blankemeyer 4, Maike Deeben 4, Butler 10, Faske 11, Hillmer 5, Meyer, Maus 4. Schiedsrichter: Mielke, Stehmeier . Zuschauer: etwa 90. Zeitstrafen: TVN 2 – HSG 1. Rote Karte: Blacha (33., Foul). Siebenmeter: TVN 7/6 – HSG 5/4 Spielfilm: 4:4 (6.), 6:7 (12.), 6:13 (18.), 9:19 (26.) 10:23 – 11:26 (33.), 14:32 (42.), 15:35 (46.), 20:40 (54.), 22:43 .

Hude/Falkenburg legt 6:0-Lauf hin

Bis zur 12. Spielminute hielten die Gastgeberinnen auch dank mehrerer erfolgreich verwandelter Siebenmeter das Spiel noch einigermaßen offen, ehe Hude/Falkenburg mit einem 6:0-Lauf innerhalb von fünf Minuten zum 13:6 davonzog. Danach passte beim TVN nicht mehr viel zusammen. Der anfängliche Widerstand war gebrochen. Immer wieder lief sich die Neerstedter Handballerinnen an der klug gestaffelten und sehr beweglich agierenden Abwehr der Gäste fest. Die daraus resultierenden Ballverluste nutzte Hude/Falkenburg zu mit hohem Tempo vorgetragenen Angriffen, die sie dank hoher Konzentration fast alle erfolgreich abschlossen. Die Gastgeberinnen konnten dem nichts entgegensetzen. HSG-Trainer Lars Osterloh sagte:

„Aus einer sicheren Abwehr mit hohem Tempo nach vorne, das war unser Matchplan. Und der ist total aufgegangen.“

Tor um Tor zog sein Team davon und spielte die völlig überforderte junge Mannschaft aus Neerstadt buchstäblich an die Wand. Die Abwehr der Gastgeberinnen fand kein Rezept gegen den variantenreichen Hochgeschwindigkeitshandball der HSG. Beim für Neerstedt desaströsen 10:23 wurden die Seiten gewechselt.



HSG Hude/Falkenburg hält Tempo nach dem Seitenwechsel hoch

Angesichts dieses Spielstandes stellte sich für die rund 90 Zuschauer zu Beginn der zweiten Spielhälfte eigentlich nur eine Frage: Ist Hude/Falkenburg konditionell in der Lage, das enorme Tempo der ersten Spielhälfte aufrecht zu halten. Die Frage war schnell beantwortet: Die HSG-Sieben konnte. Hinzu kam, dass sich Neerstedt durch eine Disqualifikation ihrer Spielmacherin Agniezka Blacha in der 33. Spielminute zusätzlich schwächte. Was war passiert? Bei einem Tempogegenstoß der wiederum überragend auftrumpfenden Lena Faske schleuderte Blacha die mitten im Sprungwurf befindliche Gegenspielerin zu Boden. Dem Schiedsrichtergespann blieb nichts anderes übrig, als die rote Karte zu zücken.

Die drückende Überlegenheit der Gäste drückte sich auch in folgender, für nahezu das gesamte Spiel symptomatischen Szene aus. Nach einem schnellen Spielzug kam Ashley Butler völlig frei zum Torwurf, der Ball landete am Pfosten. Den Abpraller schnappte sich Lena Faske, die wiederum an der bedauernswerten und von der eigenen Abwehr im Stich gelassenen TVN-Torfrau Rieke von Seggern scheiterte. Im dritten Versuch klappte es: Den abgewehrten Ball eroberte sich wiederum Butler, die unbedrängt zum 34:15 einnetzte (44.).

TVN-Trainer Maik Haverkamp lobt Leistung der Gäste

Gegen Ende der Partie ließen die Gäste angesichts der deutlichen Überlegenheit ein wenig die Zügel schleifen. Allerdings zog Neerstedt daraus kein Kapital, sondern versuchte allenfalls den Rückstand nicht noch weiter anwachsen zu lassen. „Hude war uns in allen Belangen überlegen, da hatten wir mit unserer neuen Mannschaft nichts entgegenzusetzen“, analysierte Haverkamp. Dementsprechend höchst zufrieden mit dem Spiel seines Teams zeigte sich hingegen sein Huder Trainerkollege Osterloh, der zwei Spielerinnen mit einem Sonderlob bedachte: „Mareike Zetzmann hat in der Abwehr einen ganz phantastischen Job gemacht und Lisa Maus hat die gefährlichste Angreiferin der Gäste, Nadja Albes, völlig aus dem Spiel genommen."