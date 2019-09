Delmenhorst. Auf Platz 61 beendete Jens Weischenberg vom LC 93 Delmenhorst den Marathon 2019 in Münster. Er war unter der Drei-Stunden-Marke geblieben.

Jens Weischenberg vom Lauf-Club 93 Delmenhorst hat beim Münster-Marathon 2019 die Drei-Stunden-Marke geknackt. Mit seiner Zeit von 2:58:52 Stunden errang er Platz neun in seiner Altersklasse M 40 und "einen sehr guten Platz 61" in der Gesamtwertung unter 1354 männlichen Teilnehmern, berichtete Dieter Meyer, LC-93-Pressesprecher.

Jens Weischenberg lobt Stimmung in Münster

„Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Krankheitsbedingt musste ich etliche Wochen im Frühjahr pausieren, so dass ich erst in Münster meinen ersten Marathon in diesem Jahr laufen konnte“, sagte Weischenberg, der auch von der "sehr guten Organisation" und der "herausragenden Stimmung mit Volksfest-Charakter an der Strecke" begeitert war. Euphorisch wurden die Läufer an acht Bühnen im Stadtgebiet von einem begeisterten Publikum, aber auch von den vielen Musikgruppen und Trommelgruppen an der Strecke begleitet, teilte Meyer mit.

Dirk Bramlage startet in Österreich

Dirk Bramlage startete derweil beim Achenseelauf mit Start und Ziel in Pertisau in Österreich. Mit ihm waren 1700 Läuferinnen und Läufer bei Temperaturen um die acht Grad auf die 23,2 Kilometer lange Strecke gegangen. Unter 749 männlichen Teilnehmern behauptete sich Bramlage mit seiner Zeit von 1:57:30 auf Platz 162. In seiner Altersklasse M 50 erreichte er damit Platz 23. „Trotz des mäßigen Wetters war das hier eine tolle Veranstaltung“, sagte Bramlage: „Ich kenne keinen anderen Lauf, bei dem man durchgängig am See läuft. Das hat schon was.“