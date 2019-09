Delmenhorst. An diesem Samstag starten die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II mit einem Heimspiel in die Saison 2019/20. Sie haben einen vorderen Tabellenplatz zu ihrem Ziel erklärt.

Das Trainergespann der Handballer der HSG Delmenhorst II, Adrian Hoppe, Frederik Oetken und Jens Hafemann, hat sich sich für die Saison 2019/20, die an diesem Samstag, 17.15 Uhr (Stadionhalle), mit einem Heimspiel gegen die TS Woltmershausen beginnt, einiges vorgenommen. Nachdem die Mannschaft in der Landesliga Bremen in der vergangenen Spielzeit Platz sieben in der Tabelle belegt hatte, liebäugeln die Verantwortlichen nun mit einem der oberen Tabellenplätze.



Der Kader Kader des Landesligisten HSG Delmenhorst II Torhüter: Malte Cordes, Mike Krause, Kerry Hoppe

Feldspieler: Timo Barkemeyer, Jonas Meißner, Christoph Meyer-Ebrecht, Tobias Schenk, Hendrik Schmitz, Lars Schütte, Ole Stadtsholte, Jonte Windels, Steffen Eilers, Torge Stilke, Malin Hörner, Bastian Schäfer.

HSG-Trainer Adrian Hoppel lobt Motivation

Während der Vorbereitung wurde das Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der Deckungsarbeit gelegt. Vor allem deshalb, weil die Mannschaft in der vergangenen Saison pro Spiel durchschnittlich mehr als 30 Gegentreffer kassiert hatte. Hoppe bescheinigt seinen Akteuren nicht nur eine tadellose Motivation, sondern sieht gegenüber dem Vorjahr bereits deutliche Fortschritte. Grundlage für ein gutes Abschneiden ist natürlich erst einmal ein besserer Start als in der Vorsaison. Damals war die HSG II mit drei Niederlagen gestartet. Hoppe ist froh, dass bisher alle Spieler von größeren Verletzungen verschont blieben. Das Team blieb im Großen und Ganzen unverändert. In Steffen Eilers und Torge Stilke sind zwei sehr erfahrene Spieler hinzugekommen. Aus der eigenen A-Jugend rückten Marlin Hörner und Bastian Schäfer in den Herrenbereich auf. Nicht mehr mit dabei sind Philip Heinzel und Julian Knauer, die in die dritte Mannschaft wechseln. Hoppe hofft, dass auch Raphael Schween, der sich bereits in der zurückliegenden Saison verletzt hatte, bald wieder mit dabei sein wird.