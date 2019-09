Delmenhorst. Deutschland gegen Österreich heißt es am Donnerstagabend in Delmenhorst im Stadion. Das Nachbarschaftsduell wird zwischen den beiden U16-Nationalmannschaften ausgetragen.

