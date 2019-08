Delmenhorst. Das Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Tur Abdin und dem VfL Stenum fand meistens auf Augenhöhe statt. So erwarten Erwarten es auch die beiden Trainer vor der Partie am Sonntag um 15 Uhr.

Das Aufeinandertreffen zwischen den Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst und dem VfL Stenum gab es bereits in der ersten Runde des Bezirkspokals. Damals, vor dem Ligastart, setzte sich Tur Abdin mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch.

Hoffen auf mehr Zuschauer

„Im Pokalspiel waren wir schon auf Augenhöhe“, sagt Abdin-Trainer Andree Höttges vor dem Ligatreffen am Sonntag. Er wünscht er sich, dass ein paar mehr Zuschauer ins Stadion kommen als Ende Juli. Das Spiel beginnt um 15 Uhr.

Stenums Coach Thomas Baake erwartet erneut eine spannende Partie, denn: „Die letzten Jahre waren es einfach immer enge Spiele.“ Baake ist aber optimistisch. Selbst beim 2:6 am vergangenen Wochenende beim Landesliga-Absteiger SV Brake habe ihm seine Mannschaft in Ansätzen sehr gut gefallen. „Wir wollen aber noch stabiler werden“, so Baake. Er habe 18 Leute an Bord und könne durchaus routieren, was die Aufstellung am Sonntag angeht. Auf alle Fälle möchte sich der Coach noch den einen oder anderen Überraschungsmoment für Tur Abdin offen lassen.

Hude ohne Mohamed Alawie

Bereits ab 14.30 Uhr empfängt der FC Hude den FC Rastede. Die Huder, die das erste Mal ohne den abgewanderten Stürmer Mohamed Alawie antreten, haben bisher erst vier Punkte. Die Rasteder konnten immerhin schon zwei Siege verbuchen.

Um 15 Uhr wird die Spitzenpartie zwischen dem TuS Obenstrohe und dem SV Baris Delmenhorst angepfiffen. Der Tabellenzweite empfängt den Dritten.

Schon heute ab 15 Uhr muss der TuS Heidkrug bei BW Bümmerstde antreten. Die Heidkruger sind 13., die Bümmersteder Vorletzter. Beide Mannschaften feierten erst einen Erfolg.