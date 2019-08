Delmenhorst. Die Adelheider Schützen gehen bei der Deutschen Meisterschaft im Sommerbiathlon an den Start. Sechs Athleten werden bei den Wettkämpfen in St. Andreasberg dabei sein.

Sechs Sommerbiathleten des Sportschützenvereins (SSV) Adelheide machen sich am heutigen Samstag auf den Weg in den Oberharz. Ziel ist St. Andreasberg, wo an diesem Wochenende die Deutsche Meisterschaft mit dem Kleinkaliber auf dem Programm steht. 133 Aktive beteiligen sich an den Titelwettkämpfen, die der SC Buntenbock ausrichtet. Unter den Teilnehmern befinden sich Stars des Deutschen Schützenbundes (DSB) wie Target-Sprint-Weltmeisterin Jana Landwehr, aber auch Vertreter des tschechischen Biathlonverbandes.

„Mit den tschechischen Sportlern verbindet uns schon seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis.“ Mit diesen Worten wird Michael Herr, Disziplinverantwortlicher des DSB, auf der Homepage des Schützenbundes zitiert.

„Wir reisen am Vormittag an, verfolgen noch einige Wettkämpfe und bereiten uns auf unsere Starts am Sonntag vor“, sagt Lars Moikow, Abteilungschef beim SSV und Delegationsleiter des Adelheider Sextetts.

Eine Medaille ist nicht unmöglich

Bei den Damen ist sein Verein durch Anika Ruge, Petra Witte und Andreas Holschen vertreten. „Petra gehört der Klasse II, in der es sieben Starterinnen gibt, an“, informiert Moikow. „Es wird schwer sein, eine Medaille zu holen, aber unmöglich ist es nicht. Platz drei wäre das i-Tüpfelchen.“ Bei den beiden anderen Adelheiderinnen, so Moikow, rechne er mit Platzierungen zwischen den Rängen zehn und 15. Für die Junioren Janko Siegert und Bastian Günnemann seien Top-Ten-Plätze möglich. Runge, Siegert und Günnemann sicherten sich bei der Landesmeisterschaft, die der SSV Anfang August ausrichtete, Titel.

Beim Training sei der Ablauf zuletzt normal gewesen, sagt Moikow. „Aber während der letzten acht Wochen haben wir uns speziell mit dem Kleinkaliber-Gewehr beschäftigt“, fügt er hinzu. Sonst stehe mehr das Luftgewehr im Mittelpunkt. Apropos: Die Deutschen Meisterschaften mit dem Luftgewehr finden vom 20. bis 22. September in Schmallenberg statt. Im Sauerland vertreten ebenfalls fünf Starter die Farben des Sportschützenvereins Adelheide.