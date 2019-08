Landkreis. Schlugen sich als Außenseiter gut: Malea und Matteo Krüger, Tischtennisspieler des TSV Ganderkesee, und Felix Hellhoff vom VfL Stenum. Sie haben an einem Bezirksranglistenturnier in Jever teilgenommen.

Drei Tischtennisspieler aus der Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land haben in Jever an den Bezirksranglistenspielen der Jugend teilgenommen. Die beste Platzierung erreichte Matteo Krüger vom TSV Ganderkesee in der Klasse Jungen 11 mit Rang sechs. Seine Schwester Malea Krüger wurde Neunte bei den Mädchen 11. Bei der männlichen Jugend spielte Felix Hellhoff vom VfL Stenum ein ordentliches Turnier, kam aber über Rang neun nicht hinaus.

Malea Krüger trifft auf ältere Konkurrentinnen

Bei den Mädchen 11, den Jüngsten, debütierte Malea Krüger im Kreis von älteren und erfahrenen Spielerinnen. In ihrem ersten Einzel hatte sie Pech: Sie unterlag Sophia Juliana Eilers (BW Langförden) mit 9:11, 9:11 und 14:16 sehr unglücklich. Im weiteren Turnierverlauf mit acht Partien bei sehr hohen Temperaturen nahm ihre Konzentration ab. Die große Außenseiterin im Feld konnte aber immerhin ihr Duell gegen Julia Kreps von der TSG Dissen in vier Sätzen gewinnen. Damit wurde sie Neunte in einem starken Zehnerklassement. Einen Doppelsieg für GW Mühlen feierten Franka Beier (9:0 Siege) und Helene Wagner (8:1).

Matteo Krüger fährt fünf Siege ein

Matteo Krüger trat in einer Klasse an, in der die ersten Drei – Alexander Uhing vom Hundsmühler TV (9:0), Henrik Fries vom MTV Jever (8:1) und Johannes Feuerstack vom TuS Eversten (7:2) – herausragten. Hinter ihnen war es eng. Drei Spieler wiesen die gleiche Bilanz (5:4 Siege und 16:15 Sätze) auf. So entschieden der direkte Vergleich und die Anzahl der mehr gewonnenen Bälle über die Reihenfolge. Dort war dann Matteo Krüger gegenüber seinen Konkurrenten im Nachteil und musste sich mit Rang sechs begnügen. Er trat trotz seiner fünf Siege nicht ganz zufrieden die Heimreise an, denn er hatte einige Sätze etwas leichtfertig abgegeben.

Felix Hellhoff beweist Kampfgeist

Bei den Jungen 18 trat auch der Stenumer Felix Hellhoff als Außenseiter an. In einem starken Feld mit Aktiven, die schon im Herrenbereich in höheren Ligen spielen, hatte er es dann auch erwartungsgemäß schwer. Der VfL-Akteur ging mit dem drittgeringsten TTR-Wert in das Turnier. Auch wenn Hellhoff nichts unversucht ließ: Er konnte eine 0:8-Serie nicht verhindern. Erst im letzten Match gegen Alexander Schwedes wurde sein Kampfgeist belohnt. Er rang den Hundsmühler in fünf Sätzen nieder und ergatterte immerhin noch Platz neun. Er verwies Schwedes auf dem zehnten und letzten Platz. Die Rangliste dominierte Justus Lechtenbörger vom gastgebenden MTV Jever.