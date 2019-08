Delmenhorst. Der SV Tur Abdin steht in der vierten Runde des Bezirkspokals. Die Delmenhorster setzten sich mit 5:3 im Elfmeterschießen beim TuS Emstekerfeld durch. Der VfL Wildeshausen verlor 1:3 beim SV Brake.

Der SV Tur Abdin Delmenhost ist die einzige Mannschaft aus dem Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst, die die vierte Runde des Bezirkspokals erreicht hat. Der Bezirksligist setzte sich am Mittwochabend im Elfmeterschießen durch. Für den Landesligisten VfL Wildeshausen war dagegen in Durchgang drei Endstation. Er verlor beim klassenniedrigeren SV Brake, immerhin Titelverteidiger.

Wieder trifft Jens Dekarski

Der SV Tur Abdin gewann mit 5:3 (1:1) nach Elfmeterschießen beim TuS Emstekerfeld. Die Delmenhorster gingen durch Can-Dennis Blümel mit 1:0 in Führung (37.). „Danach hätten wir das 2:0 nachlegen müssen“, monierte Tur Abdin-Trainer Andree Höttges. Emstekerfeld wurde nach der Pause deutlich stärker und kam durch Christian Alfers zum Ausgleich (69.). Das Elfmeterschießen musste entscheiden. Und dabei versagten den Hausherren die Nerven. Zwei Schützen des TuS schossen über das Gehäuse. Für Tur Abdin trafen Can-Dennis Blümel, Christian Stark, Lukas Mutlu und Keeper Jens Dekarski. Der hatte bereits in der ersten Runde gegen den TuS Heidkrug den entscheidenden Elfmeter verwandelt und wird so langsam zum Pokalhelden.

Doppelschlag durch Tasyer

„Das Spiel stand teilweise Spitz auf Knopf“, erklärte VfL-Coach Marcel Bragula zum Pokalaus. Brake war in der 56. Minute durch Torjäger Ilhan Tasyer in Führung gegangen. In der 79. Minute markierte Lukas Schneider den verdienten Ausgleich für die Wildeshauser, die laut Bragula danach gedanklich schon mit dem Elfmeterschießen gerechnet hatten. „Und dann haben wir uns verhalten wie eine A-Jugend“, gestand Bragula ein. Tasyer machte per Doppelschlag in der 89. und 91. Minute alles klar.

Aber nach dem Pokal ist vor der Liga für die Bragula-Elf. Bereits heute Abend tritt der Tabellenvierte beim Sechsten, BV Cloppenburg, an. Bragula: „Der Fokus liegt ganz klar auf der Liga, deshalb werden wir drei oder vier frische Kräfte dabei haben.“ Eine Hiobsbotschaft gab es allerdings für den Aufsteiger: Stephen Müller-Rautenberg fällt mit einem doppelten Außenbandriss für acht Wochen aus.

Alawie verlässt den FC Hude

Derweil hat Bezirksligist FC Hude die Trennung von Stürmer Mohamed Alawie bekanntgegeben. Co-Trainer Sascha Stolze: „Mo kam auf uns zu und bat um Freigabe, da für ihn die Chance besteht, beim BV Essen in der Landesliga zu spielen.“ Diesem Wunsch hat der Verein entsprochen. Alawie trug in eineinhalb Jahren 28-mal das Huder Trikot. Er schoss 13 Tore. Das letzte am vergangenen Sonntag beim SV Baris (2:3).