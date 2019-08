Delmenhorst. An diesem Sonntag, 15.30 Uhr, empfängt der Fußball-Bundesligist Werder Bremen den FC Augsburg im Weserstadion. Das dk verlost unter seinen Abonnenten 5x2 Eintrittskarten für die Partie.

Die Bundesliga-Fußballer des SV Werder treten an diesem Sonntag zum zweiten Mal in der noch jungen Saison 2019/2020 im Weserstadion an. Ab 15.30 Uhr treffen die Bremer dort auf den FC Augsburg. Das Delmenhorster Kreisblatt verlost unter seinen Abonnenten 5x2 Eintrittskarten für die Partie.

Teilnahme per E-Mail

Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie einfach bis Freitag, 30. August, 11 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Werder-Karten“ an die Adresse aktionen@dk-online.de. Bitte geben sie Ihre vollständige Anschrift an.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.