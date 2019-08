Hoykenkamp. Souveräner Sieg der C-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg beim Turnier der TS Hoykenkamp. Dabei mussten die HSG-Mädels sogar auf ihre Trainerin Sabine Kalla verzichten.

Dass mit den C-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg nicht zu spaßen ist, lässt sich schon beim Blick auf den Kader erkennen: Die acht Niedersachsenauswahl-Spielerinnen können nicht einmal gleichzeitig auf dem Feld stehen. Am Wochenende demonstrierte die Mannschaft, dass sie vor dem Saisonstart in der Oberliga-Vorrunde am Sonntag stark in Form ist. Die Huderinnen gewannen souverän das Turnier der TS Hoykenkamp, auch wenn Trainerin Sabine Kalla verhindert war. Die HSG bezwang dabei die Regionsauswahlen Ems-Jade, Mitte und Oldenburg jeweils doppelt, die vom Hoykenkamper Thorsten Stürenburg trainierten Oldenburgerinnen wurden mit vier Siegen Zweiter. „Wir sind mit diesem Jahrgang auf einen guten Weg, die Spielerinnen haben großes Potenzial und lernen schnell“, sagte der Coach. Die Niederlagen gegen Hude/Falkenburg nahm er gelassen, der Turniersieger sei „naturgemäß athletisch, technisch, aber auch spielerisch in einer eigenen Liga“.

150 Zuschauer am ersten Tag

150 Zuschauer sahen die Spiele am ersten Tag, am zweiten kamen noch einmal ähnlich viele. Die Regionsauswahl Oldenburg trat in veränderter Besetzung gegen die D-Jugend-Teams aus Hoykenkamp, Hude und von der HSG Delmenhorst an. Die Auswahl und die Hoykenkamperinnen gewannen ihre Spiele gegen Delmenhorst und Hude/Falkenburg und durften sich schließlich zusammen als Gewinner fühlen: In den direkten Duellen gab es je einen Sieg für beide.

Für die Regionsauswahl spielten: Emma Stürenburg, Lilly Janssen, Helen Jehlika, Eske Brouwer, Maylin Swatschina, Larissa Goyert, Rihya Antonik, Sanna Fricke und Imke Huntemann (alle JMSG Hoykenkamp/Hude/Falkenburg), Shanice Musiol, Murielle Giron (beide Ganderkesee), Hanna Schmidt, Paula Munderloh (beide Elsfleth), Sara Bos (Rastede), Hanna Gröning (TvdH Oldenburg), Paula Schwantje (Augustfehn), Line Pickert (Friedrichsfehn/Petersfehn) und Maya Martinez-Crespo (Hatten-Sandkrug).