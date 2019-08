Delmenhorst. Die Arbeit von Bastian Fuhrken, Vorstand Sport beim SV Atlas, als Ehrenämtler ist für den Privatsender RTL interessant. Fuhrken wird teil der Doku-Reihe "Ohne Filter - So sieht mein Leben aus!".

RTL begleitet Bastian Fuhrken. Vor, während und nach der Begegnung des SV Atlas mit dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder (4:1) hat ein dreiköpfiges Team des Privatsenders RTL Bastian Fuhrken, Vorstand Sport beim hiesigen Oberligisten, begleitet. Der Grund: Die Fernsehleute porträtieren für ihre Doku-Reihe „Ohne Filter – So sieht mein Leben aus!“ drei Delmenhorster, die einander möglichst nicht kennen sollten. Zunächst begleitet RTL die Protagonisten getrennt voneinander. Am Freitag treffen sich die drei Personen, um sich zu unterhalten. „Der Sender hat mich angerufen und gesagt, dass für ihn ein Ehrenamtler im Sport interessant sei. Und der SV Atlas sei ein Repräsentant der Stadt“, sagt Fuhrken. „Ohne Filter“ läuft immer dienstags von 1.15 bis 1.45 Uhr und kann später auch auf „TV Now“, dem Videoportal der Mediengruppe RTL, unter die Lupe genommen werden. Die „Delmenhorster Sendung“ soll Ende September gezeigt werden.

Jahn-Frauen reisen nach Barum. Nach dem glatten 7:0 bei Oberliga-Aufsteiger Buchholzer FC treten die Regionalliga-Frauen des TV Jahn Delmenhorst im Achtelfinale des AOK-Niedersachsenpokals beim klassentieferen MTV Barum an. Das Spiel steht am Donnerstag, 3. Oktober, 12 Uhr, auf dem Programm. Barum qualifizierte sich durch ein 5:2 gegen den Oberliga-Konkurrenten FC Oste/Oldendorf für den zweiten Durchgang im Pokal.

Marcel Marquardt belegt Platz eins. Sowohl beim 3:2 beim SC Spelle-Venhaus als auch beim 4:0 über die JSG Obergrafschaft traf Marcel Marquardt, A-Jugendlicher des Landesliga-Aufsteigers VfL Stenum, zweimal. Die Folge: Mit vier Treffern liegt er in der Torschützenliste in Führung. Mit jeweils drei Toren nehmen vier Aktive die zweite Position ein.

58 Tore in acht Spielen. In den acht Spielen, an denen sich in den Bezirksligen der A-, B- und C-Junioren hiesige Mannschaften beteiligten, standen gleich 58 Treffer zu Buche. Somit fielen im Schnitt 7,25 Tore pro Begegnung.

Menschen mit Behinderung spielen in der Ü 40-Liga. Der Deutsche Meister der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die Hannoverschen Werkstätten, startet ab dieser Saison in Kooperation mit dem TuS Kleefeld als Inklusionsmannschaft in der Ü 40-Liga der Region Hannover. Unter dem Namen TuS Kleefeld werden zehn Menschen mit Behinderung am Regelspielbetrieb der 2. Kreisklasse teilnehmen. Dass Mannschaften, die sich aus Menschen mit und ohne Behinderung zusammensetzen, am regulären Spielbetrieb teilnehmen, ist in Niedersachsen zwar nach wie vor die Ausnahme, aber nicht neu. Bis einschließlich der Saison 2016/17 waren die Roten Teufel Ganderkesee in der 5. Kreisklasse Oldenburg-Land/Delmenhorst aktiv.

Jahn mit zwei Mannschaftsführerinnen. Die Regionalliga-Frauen des TV Jahn verfügen über zwei Mannschaftsführerinnen. „Bei einer Abstimmung erhielten Julia Hechtenberg und Lynn Janning die gleiche Anzahl an Stimmen“, berichtet Cheftrainer Claus-Dieter Meier. Die Folge: Die beiden Spielerinnen lösen einander ab. Gemeinsam mit Nathalie Heeren bilden Hechtenberg und Janning den Mannschaftsrat.

Stefan Moormann trifft sechsmal. Beim 8:2 der Bezirksliga-A-Junioren der JSG Holdorf/Dinklage/Langenberg gegen den TuS Heidkrug war Stefan Moormann nicht zu bremsen. Die Offensivkraft der Gastgeber erzielte gleich sechs Treffer. Moormann sorgte für die Tore eins bis sechs, wobei ihm vier Treffer in Serie innerhalb von lediglich 14 Minuten gelangen.

Und zu guter Letzt. Damit haben wir gerechnet: Das 6:6, das die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen beim SV Fortuna Einen erreichten, belegt unter den Punktspielen, die am Wochenende in Niedersachsen stattfanden, gemeinsam mit zwei weiteren Partien den ersten Platz. Berücksichtigt wurden alle Altersklassen. Bundesweit nimmt das Wildeshauser 6:6 die vierte Position ein. Drei Begegnungen endeten mit einem 7:7.