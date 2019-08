Delmenhorst. Den Jugendteams des Hockey-Clubs Delmenhorst fehlt beim 1. Delmini-Cup nicht viel zum Doppelsieg.

Als Turnierorganisator hat sich der HC Delmenhorst inzwischen bundesweit einen Namen gemacht – am Sonntag zeigte sich der Hockey-Club aber in einer Hinsicht mal nicht besonders gastfreundlich. Beim ersten Delmini-Cup verteilten die Knaben D zumindest auf dem Kunstrasen keine Geschenke und sicherten sich ohne ein Gegentor den Sieg. Im Finale bezwang der HCD den THK Rissen aus Hamburg mit 4:0 und hielt das Tor auch dank eines parierten Penaltys sauber. Schon die Vorrunde hatte die Mannschaft dominiert: Gegen Rissen und die beiden Teams des Clubs zur Vahr hatte es jeweils 5:0-Siege gegeben. „Eine tolle Mannschaftsleistung. Alle Spieler haben sich prima eingefügt“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Beinahe hätte es beim Delmini-Cup einen Delmenhorster Doppelsieg gegeben, doch die Mädchen D verloren das Endspiel gegen den Harvestehuder THC mit 0:1. In der Vorrunde hatte man gegen den renommierten Hamburger Club noch mit 0:3 verloren, dafür aber Vahr und den DTV Hannover geschlagen. „Eine Leistung, mit der das junge Team vollkommen zufrieden sein kann“, hieß es vom Verein.