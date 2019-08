Delmenhorst. Am Mittwochabend erwartet der SV Atlas Delmenhorst den MTV Eintracht Celle. Das Delmenhorster Kreisblatt verlost 3x2 Tickets.

Dem ersten Heimsieg nach neun Monaten soll der Sprung an die Tabellenspitze folgen. Nach dem 4:1 über Germania Egestorf-Langreder empfängt der SV Atlas am Mittwochabend ab 18.30 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße den zuletzt starken Aufsteiger MTV Eintracht Celle. Die Delmenhorster wollen als einziger Oberligist ungeschlagen bleiben und Platz eins erobern. Das dk verlost 3x2 Sitzplatzkarten. Interessenten schicken bis Mittwoch, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „SV Atlas Delmenhorst“ und der Adresse an aktionen@dk-online.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.