Delmenhorst. Mit einem nicht alltäglichen Ergebnis haben die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen ihr erstes Saisonspiel beendet: 6:6. Landesliga-Absteiger TV Jahn II setzte sich gegen den SV RW Damme mit 4:2 durch.

SV Fortuna Einen – VfL Wildeshausen 6:6 (4:4). „Das Spiel hat mich um sechs Jahre altern lassen“, sagte VfL-Cheftrainer Sven Flachsenberger. Bereits nach 36 Minuten stand es 4:4. Der VfL führte schon in der 2. Minute durch Viktoria Brandt, geriet dann jedoch über 2:2 mit 2:4 in Rückstand. Lena Gelhaus erzielte die ersten vier Treffer der Gastgeberinnen. Nach dem 4:6 kassierte Wildeshausen zwei späte Gegentreffer. Einen machte durch Ina Schlömer (89.) den Anschlusstreffer. In der ersten Minute der Nachspielzeit schaffte Jasmin Wehling noch das 6:6. „Zum Schluss waren wir nicht mehr abgeklärt genug“, betonte Flachsenberger.

Der Coach verwies darauf, dass der Goldenstedter Platz in einer Senke liege und die Teams in einem Hitzekessel gespielt hätten. Dadurch sei es zu Konzentrationsfehlern gekommen, die einige Treffer begünstigt hätten. Flachsenberger sprach beiden Mannschaften ein Lob aus. Sein Fazit: „Ich habe viele Sachen gesehen, die gut waren. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen.“

Tore: 0:1 Brandt (2.), 1:1, 2:1 Gelhaus (8., 9.), 2:2 Brandt (10.), 3:2, 4:2 Gelhaus (17., 21.), 4:3 Krumdiek (27.), 4:4 Kljukina (36.), 4:5, 4:6 Helms (62., 68.), 5:6 Schlömer (89.), 6:6 Wehling (90. +1).

TV Jahn II – SV RW Damme 4:2 (3:1). „Wir sind gut ins Spiel gekommen. Das Ergebnis geht in Ordnung“, stellte der Delmenhorster Cheftrainer Uwe Krupa fest. Seine Elf ging durch Lena Walters (7.) und Pia Brinkmann (13. und 15.) mit 3:0 in Führung. Nach einer Trinkpause baute TVJ II etwas ab. Kathrin Oevermann markierte mit einem 20-Meter-Freistoß, der im Toreck landete Dammes ersten Treffer (22.). Die Gastgeberinnen vergaben im ersten Abschnitt weitere gute Möglichkeiten. In der 57. Minute sorgte Kirstin Krupa für das 4:1 und in der 80. Minute setzte Linda Henjes den Schlusspunkt unter das 4:2. „Einiges sah bereits gut aus“, kommentierte Coach Krupa den Auftritt des TV Jahn II. Seine Mannschaft sei ein hohes Tempo gegangen. Zum Schluss habe ihr dann etwas die Puste gefehlt.