Stenum. Die C-Junioren des VfL Stenum sind gut in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Carsten Barm gewann mit 5:3 gegen den VfL Oythe und liegt auf Platz zwei der Bezirksliga-Tabelle.

21 Feldspieler und drei Torhüter bilden den Kader der C-Junioren des VfL Stenum, die unter der Regie der Trainer Carsten Barm und Daniel Hampe in der Bezirksliga antreten. Zwei Spieler sind von der C II in die erste Vertretung aufgerückt. „Ansonsten ist es ungefähr ausgeglichen: 50 Prozent gehörten bereits zur Mannschaft und 50 Prozent sind aus der D-Jugend gekommen“, sagt Cheftrainer Barm.

Die erste Aufgabe hat sein neues Team gut gelöst: Gegen den VfL Oythe behauptete es sich mit 5:3 (2:1). Hinter dem TV Dinklage, der zu einem 8:0 in Wildeshausen kam, und den Barm als „Übermannschaft“ betrachtet, belegt Stenum den zweiten Platz.

Barm bezeichnet die Begegnung mit Oythe als „kurioses Spiel“. Bis zur 34. Minute sei der VfL klar besser gewesen und hätte mit „4:0, 5:0“ führen müssen. Durch Treffer von Manuel Dreier (7.) und Balthasar (14.) hieß es jedoch „nur“ 2:0. Jonas Blech (34.), Justus Warneking (38.) und Nils Rummeling (51.) sorgten für die 3:2-Führung der Gäste. „Wir hatten keinen Zugriff mehr und bei Oythes langen Bällen haben wir einige Male nicht gut ausgesehen“, berichtet Barm. Dann habe seine Mannschaft das Spiel in bemerkenswerter Weise gedreht. Tobias Bothe (61.), Joscha Seling (63.) und Jules Giron (67.) trafen innerhalb von lediglich sieben Minuten zum 5:3. Barm: „Das war ein Kraftakt. Den hätten wir uns bei diesem Wetter sparen können.“

„Vorne haben wir eine gewisse Qualität, die wir ausgespielt haben“, sagt der Coach mit Blick auf die fünf Treffer des VfL. Und überhaupt: „In der Offensive sind wir gut aufgestellt.“ Die D-Jugendlichen, die in das Aufgebot gekommen sind, verbuchten in der vergangenen Saison in der Kreisliga den Titel. Auf Bezirksebene weht ein anderer Wind. „In diesem Alter fallen die körperlichen Unterschiede besonders auf“, unterstreicht Barm. Einige jüngere Spieler hätten den Sprung gut gemeistert und seien bereits Leistungsträger. Andere bräuchten noch Zeit. Spielpraxis sollen diese Fußballer auch in Testpartien sammeln, die die Stenumer für die nahe Zukunft vereinbart haben. Es gilt, im Rhythmus zu bleiben, denn nach dem Bezirkspokalspiel beim VfB Oldenburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) sowie den Begegnungen mit dem TV Dinklage (Samstag, 7. September, 15 Uhr) und bei der JSG Steinfeld/Mühlen (14. September, 15 Uhr) folgt eine Punktspielpause, die die Stenumer erst am 26. Oktober beenden. Neben dem VfL spielen lediglich neun weitere Teams in der Bezirksliga Weser-Ems II. „14 Mannschaften fand ich gut. Jetzt haben wir zu wenig Spiele“, sagt Barm.

Seit Beginn der Rückrunde der letzten Saison befindet sich mit Daniel Hampe ein Co-Coach an seiner Seite. Er hatte zu Beginn der Spielzeit die Arbeit als einer der Trainer der B-Jugend des Vereins aus beruflichen Gründen beendet. „Daniel ist eine große Hilfe und es ist super gelaufen“, schwärmt Barm. „Ich hoffe, dass wir es noch ein paar Jährchen so machen können.“