Wildeshausen. Fußball-Landesligist VfL Wildeshausen siegt dank neuer Stärken – muss aber eine schlechte Nachricht schlucken: Neuzugang Steven Müller-Rautenberg verletzt sich beim Debüt.

Sollte der VfL Wildeshausen tatsächlich die große Familie sein, als die er sich gern präsentiert, wäre Marcel Bragula vermutlich der treusorgende Vater. Und weil ein Vater nie vollkommen glücklich sein kann, wenn es einer seiner Schützlinge auch nicht ist, war der Cheftrainer des Fußball-Landesligisten nach dem 3:1 (1:1) gegen Union Lohne am Samstagabend auch nicht uneingeschränkt fröhlich gestimmt. Neuzugang Steven Müller-Rautenberg, der den Oberligisten SV Atlas Delmenhorst erst Tage zuvor verlassen hatte, lief nach einer Akklimatisierung im Rekordtempo bereits von Beginn an auf, verletzte sich in der ersten Halbzeit allerdings am Außenband – und droht jetzt lange auszufallen. „Steven ist so schnell bei uns angekommen und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Das tut jetzt richtig weh“, sagte Bragula.

Nur eine Niederlage aus den letzten 20 Pflichtspielen

Die Hiobsbotschaft für Müller-Rautenberg wirft aber nur einen kleinen Schatten auf den erstaunlichen Lauf, den die Kreisstädter zum Saisonstart hingelegt haben. Der Aufsteiger ist auch nach vier Spielen noch ungeschlagen und hat saisonübergreifend nur eines der letzten 20 Pflichtspiele verloren. Gegen Lohne zeigten die Wildeshauser mit ballsicheren und eingespielten Kombinationen in der ersten Halbzeit erst ihre gewohnten – und nach dem Wechsel dann ihre neu gewonnenen Stärken. Trotz des teilweise kurzfristigen Ausfalls von fünf Stammkräften und etwas nachlassenden Kräften gewann der VfL das Spiel, weil die zweite Reihe inzwischen fast ebenso gut ist wie die erste. Für Elias Schröder, der gerade in seinem ersten Herrenjahr steckt und das vorentscheidende 2:1 erzielte, freute sich Bragula besonders. „Das ist Klasse für den Jungen. Die Landesliga ist noch neu für ihn.“

Youngster fordern Platzhirsche heraus

Was auch für Christoph Stolle gilt, der auf der Sechser-Position ein famoses erstes Spiel über 90 Minuten zeigte. Mika Ostendorf und Niklas Heinrich machten jeweils ihre erste Partie in dieser Saison. Beim letzten Versuch in der Landesliga zwischen 2015 und 2017 hatte Wildeshausen noch die Qualität in der Breite gefehlt. „Für mich als Trainer ist das jetzt interessant“, sagte Bragula. „Es haben einige Spieler ihre Ansprüche unterstrichen, die vorher nicht so zum Zug gekommen sind. Nun haben wir eine Konkurrenzsituation, bei der niemand etwas für selbstverständlich nehmen darf.“

Die alten Platzhirsche demonstrierten aber auch, dass sie an ihren Stammplätzen hängen. Mittelfeldspieler Sascha Görke erzielte in der zehnten Minute mit einem 16-Meter-Schuss das 1:0, nachdem seine Mannschaft etliche Großchancen ausließ und Lohne damit im Spiel hielt. Die Gäste glichen fast mit dem Pausenpfiff eiskalt durch David Heils aus, der den Ball nach einer unglücklich verteidigten Ecke und Parade von VfL-Keeper David Lohmann einköpfte.

Lohmann pariert, Schröder trifft

Lohmann war in einer der entscheidenden Szenen eine Viertelstunde vor Schluss dann auf dem Posten, als er gegen den freistehenden Stefan Hensen die mögliche Lohner Führung verhinderte. Fünf Minuten danach brachte Bragula Youngster Schröder, der mit einem 20-Meter-Schuss das 2:1 erzielte. Eine Minute später gelang dem ebenfalls eingewechselten Christopher Kant die Vorentscheidung. „Wir hatten auch das Glück auf unserer Seite, das uns manchmal schon gefehlt hat“, sagte der VfL-Coach.

Die kommende Woche wird für den Höhenflug seines Teams nun zur Belastungsprobe: Am Freitag tritt der VfL beim Oberliga-Absteiger BV Cloppenburg an, zwei Tage zuvor steht aber erst noch das Bezirkspokal-Drittrundenspiel bei Titelverteidiger SV Brake an (jeweils 19.30 Uhr). Die Braker hatten Wildeshausens Antrag auf eine Verlegung verweigert. „Sowas merke ich mir“, sagte Bragula. „Wir müssen aber da jetzt auch durch. Es werden sich einige Spieler zurückmelden. Unser Kader ist breiter als in der Vergangenheit.“